ЛДПР анонсировала возвращение Жириновского к работе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован с COVID-19, скоро вернется к полноценной работе. Об этом сказано в заявлении думской фракции либерал-демократов, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что политик ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону.

«Скоро он вернется к полноценной, активной работе», — отметили в ЛДПР.

В партии также выразили надежду, что это случится уже в ближайшее время.

Информация о госпитализации Жириновского появилась 9 февраля. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%. При этом в партии заявляли, что он чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что в Кремле пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.