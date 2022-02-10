Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине обвинили Россию в «ползущей оккупации» Черного моря 18:33
Трасс объяснила слова о принадлежности Ростова и Воронежа 18:31
Путин объяснил свои слова об Украине и «красавице» 18:24
Россияне выбрали десять автомобилей для людей зрелого возраста 18:20
Завершились переговоры Путина и Токаева 18:19
Результаты соревнований Олимпиады 10 февраля 18:16
В Белоруссии заявили, что латвийский вертолет нарушил границы страны 18:14
На Украине заявили, что Зеленский «выглядел как дурак», отвечая... 18:05
Белоруссия обвинила Латвию в нарушении госграницы 18:04
В России три металлургические компании признаны нарушителями антимонопольного... 18:03

ЛДПР анонсировала возвращение Жириновского к работе

ЛДПР: Жириновский в ближайшее время вернется к полноценной и активной работе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован с COVID-19, скоро вернется к полноценной работе. Об этом сказано в заявлении думской фракции либерал-демократов, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что политик ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону.

«Скоро он вернется к полноценной, активной работе», — отметили в ЛДПР.

В партии также выразили надежду, что это случится уже в ближайшее время.

Информация о госпитализации Жириновского появилась 9 февраля. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%. При этом в партии заявляли, что он чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что в Кремле пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть