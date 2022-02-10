Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Звезды «Убойной силы» не приехали на похороны режиссера Бутурлина 15:31
Казахского лихача, который едва не утопил Toyota в Сочи, выдворят из России 15:27
Джонсон допустил отправку новых вооружений Украине 15:26
Посол Украины заявил, что Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы 15:23
Принц Чарльз повторно заразился коронавирусом 15:22
Токаев назвал цель организаторов январских протестов в Казахстане 15:22
ФСБ опубликовало видео с задержанием людей, причастных к «минированию» объектов... 15:21
Bloomberg оценил дополнительный доход Москвы от дорогой нефти в $65 млрд 15:20
Токаев назвал Россию и Казахстан «соседями от бога» 15:19
СК России возбудил более 400 дел против Украины из-за уничтожения населения Донбасса 15:18

Премьер Британии назвал ближайшие дни решающими в ситуации с Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Peter Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сомневается в том, что Россия приняла решение о вторжении на Украину. Политик сослался на данные британской разведки о перемещениях российских войск во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает «Интерфакс».

По его словам, отсутствие решения не отвергает то, что нападение все же может произойти.

«Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для последующих нескольких дней», — сказал британский премьер.

Ранее Борис Джонсон объявил о готовности Великобритании нарастить военную мощность в Восточной Европе на фоне угрозы «вторжения» России на Украину. В частности, британский премьер не исключил отправки истребителей и кораблей для защиты юго-восточных государств региона. В России слова Джонсона посчитали провокацией, указывая, что британские вооруженные силы не могут представлять реальную угрозу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть