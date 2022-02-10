Премьер Британии назвал ближайшие дни решающими в ситуации с Украиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сомневается в том, что Россия приняла решение о вторжении на Украину. Политик сослался на данные британской разведки о перемещениях российских войск во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает «Интерфакс».

По его словам, отсутствие решения не отвергает то, что нападение все же может произойти.

«Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для последующих нескольких дней», — сказал британский премьер.

Ранее Борис Джонсон объявил о готовности Великобритании нарастить военную мощность в Восточной Европе на фоне угрозы «вторжения» России на Украину. В частности, британский премьер не исключил отправки истребителей и кораблей для защиты юго-восточных государств региона. В России слова Джонсона посчитали провокацией, указывая, что британские вооруженные силы не могут представлять реальную угрозу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».