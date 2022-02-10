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В Латвии увидели соблазн Киева решить конфликт в Донбассе силой

Латвийский депутат Пименов указал на желание Украины военной силой закрыть вопрос Донбасса

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Separate Mechanized Brigade/Reuters

Депутат Сейма Латвии от партии «Согласие» Игорь Пименов считает, что урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик. По его словам, на фоне успеха Азербайджана по итогам последней карабахской войны у Украины может появиться желание другими средствами достичь перевеса сил в противостоянии на своей территории.

«Если у Азербайджана получилось, почему у Украины не получится? Донбасс — это территория, над которой государство потеряло контроль. Но вот пример, как государство контроль возвращает. <…> Конфронтация на юго-востоке Украины зашла в тупик. Минские соглашения не выполняются потому, что стороны интерпретируют их по-разному. Эта нестерпимая дипломатическая духота порождает желание поскорее ее разрядить, другими средствами добиться перевеса сил и политической победы. Как на Кавказе», — написал депутат в Facebook.

С точки зрения Пименова, соблазн Киева достаточно велик и для начала операции в Донбассе ему нужно лишь набраться смелости, так как Россия не сможет остаться в стороне и окажет поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

«У такой операции неизбежно вырисовывается геополитическая размерность — вовлечение России в широкомасштабный конфликт, компрометация ее в мире, возможность на столетия оттолкнуть украинцев от России и создать источник ненависти и напряженности на западной границе. А кроме того, ослабление государства, у которого самые тесные союзнические отношения с КНР. Это объективный интерес Соединенных Штатов, и он может быть устроен сравнительно небольшими усилиями», — подчеркнул депутат.

Ранее в ЛНР заявили о нарушении Киевом минских договоренностей.

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