Лавров назвал беспрецедентной встречу с Трасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с британской коллегой Лиз Трасс в Москве беспрецедентной. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал российским дипломат, открывая встречу с главой британского МИД.

Трасс 10 февраля прибыла в российскую столицу для переговоров с Лавровым по ситуации на Украине.

На прошлой неделе Трасс заявила, что утверждения Москвы об отсутствии намерений вторгаться на Украину являются «ложными», а «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы.