Москва уличила Литву в искаженной трактовке гарантий безопасности

Посольство России в Литве раскритиковало заявления литовского президента Гитанаса Науседы в отношении предложенных Москвой гарантий безопасности. В диппредставительстве отметили, что в Вильнюсе весьма искаженно трактуют российские предложения.

«В связи с высказываниями президента Литвы Г.Науседы о якобы стремлении нашей страны разрушить структуру европейской безопасности приходится с сожалением констатировать, что в Вильнюсе весьма искаженно трактуют российские предложения, на основе которых как раз и возможно создание ее прочной архитектуры. Вызывает разочарование и то, что принцип неделимости безопасности в понимании главы литовского государства распространяется исключительно на страны-члены НАТО. Вновь подчеркнем: равная и неделимая безопасность либо существует для всех, либо ее нет ни для кого», — говорится в заявлении посольства.

Соответствующий ответ российской дипмиссии поступил после выступления Науседы на мероприятии, посвященном пятилетию размещения сил НАТО в Литве. Литовский лидер затронул вопрос предполагаемой концентрации российских войск у границ Украины и в Белоруссии. В своей речи Науседа объявил, что Москва якобы имеет опасное намерение пересмотреть структуру безопасности Европы и мировой порядок, «в корне разрушив и то, и другое».

Ранее сообщалось, что Литва повысила уровень боеготовности в связи с российско-белорусскими учениями.