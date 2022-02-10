Глава МИД Британии посетила МГУ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс встретилась с ректором Московского государственного университета (МГУ) Виктором Садовничим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча состоялась в Фундаментальной библиотеке учреждения, Садовничий показал британскому министру макет новых и старых кампусов МГУ, научно-технологической долины, а также школ.

В дискуссии с министром, прибывшим в российскую столицу, участвовали директора и преподаватели Специального учебно-научного центра университета.

«Результаты, представленные вами, впечатляют. Нас, конечно, интересует, каким образом математики, представляющие корневую дисциплину, развиваются в Московском университете и Школе [Колмогорова]», — сказала Трасс.

В свою очередь Садовичий после прошедшей встречи подарил главе МИД Британии книгу своего авторства «Функциональный анализ».

Планируется, что Трасс встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 10 февраля.

Ранее МИД РФ заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в общении с Москвой.