Глава МИД Турции: Москва не отказывается от переговоров с Киевом при посредничестве Анкары

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва не отказывается полностью от перспективы переговоров с Киевом при посредничестве Анкары. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТРТ.

«Украина положительно отреагировала на нашу инициативу о проведении переговоров с Россией. РФ не закрывает двери к участию в такой встрече. Но продолжаются обсуждения, в том числе относительно дат», — сказал турецкий дипломат.

По словам Чавушоглу, Турция планирует обсудить в ближайшее время с Россией возможность участия Анкары в уменьшении напряженности в российско-украинских отношениях.

Ранее сообщалось, что Чавушоглу проинформировал госсекретаря США Энтони Блинкена об инициативах Турции по снижению напряженности между РФ и Украиной путем диалога.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление официальной Анкары о предложении организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Что касается встречи с Зеленским, априори от нее никто не отказывался. Если эта встреча поможет разрубить этот узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встретиться с кем угодно», — сказал представитель Кремля.