МИД РФ обрушился с критикой на Лондон из-за риторики в отношении Москвы

Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы. Об этом сообщается в комментарии МИД РФ накануне переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.

В сообщении указано, что, несмотря на разность позиций Москвы и Лондона по ряду международных и двусторонних проблем, в Москве исходят из того, что диалог между главами внешнеполитических ведомств получится содержательным, «тем более, что речь идет о партнерах по СБ ООН и «Группе двадцати».

«Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине. <...> Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц», — говорится в комментарии МИД РФ.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Москву 10 февраля и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.