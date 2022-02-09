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МИД РФ обрушился с критикой на Лондон из-за риторики в отношении Москвы

МИД заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в общении с Москвой

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы. Об этом сообщается в комментарии МИД РФ накануне переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.

В сообщении указано, что, несмотря на разность позиций Москвы и Лондона по ряду международных и двусторонних проблем, в Москве исходят из того, что диалог между главами внешнеполитических ведомств получится содержательным, «тем более, что речь идет о партнерах по СБ ООН и «Группе двадцати».

«Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине. <...> Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц», — говорится в комментарии МИД РФ.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Москву 10 февраля и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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