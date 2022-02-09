В МИД России оценили последствия новых санкций Британии

В российском МИД высказались о законопроекте, подготовленном правительством Великобритании, в котором прописаны новые ограничительные меры против России. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Инициатива кабмина предусматривает расширение оснований для включения российских компаний и граждан в санкционный список. Речь идет о физических и юридических лицах, связанных с российскими властями.

«В случае реализации подобный шаг вызовет очередной виток напряженности в двусторонних отношениях. Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами», — отмечает МИД.

Ранее в Москву прибыла министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она проведет переговоры по напряженности вокруг Украины с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и посетит занятия по физике и математике в МГУ.