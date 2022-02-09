Источники сообщили об ухудшении состояния Владимира Жириновского

Заразившегося коронавирусом председателя ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники, близкие к партии.

По данным инсайдеров, каких-либо других подробностей о состоянии политика в настоящее время не сообщается. По их словам, для многих представителей ЛДПР новость о госпитализации их лидера стала неожиданностью.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутат Государственной думы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом. По некоторым данным, политика госпитализировали с поражением 50-70% легких и двусторонней пневмонией. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сам Жириновский сообщал, что прививался от COVID-19 восемь раз.

При этом ранее в пресс-службе партии ЛДПР на вопрос о госпитализации Жириновского заявили ТАСС, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.