ЕС подготовил коллективный ответ на письмо Лаврова

Евросоюз может направить коллективный ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова уже 9 февраля, сообщает Bloomberg, ознакомившись с документом.

Отмечается, что ответное письмо подписано главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и составлено в тесном взаимодействии с НАТО.

Как рассказало издание Politico, которое тоже ознакомилось с коллективным ответом ЕС, в документе подчеркивается роль ОБСЕ в качестве подходящей площадки для разрешения всех назревших проблем безопасности в Европе. Помимо данной организации, найти решение стороны могут и в других существующих форматах, в том числе и в Совете Россия – НАТО.

Ранее Боррель утверждал, что Евросоюз не считает Россию желающей захватить Украину. Но Москва давит на Киев для пересмотра системы безопасности в Европе.