В МИД назвали способ обеспечить деэскалацию ситуации вокруг Украины

Москва убеждена, что для стабилизации ситуации на Украине необходимо, чтобы Запад прекратил поставки вооружений Киеву и вывел с территории страны своих инструкторов. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО. А также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории», — сказала она.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сосредоточении Украиной до 125 тыс. военных в Донбассе.