Подтверждена американская попытка сорвать визит Болсонару в Москву

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау подтвердил данные о том, что правительство США оказывало давление на президента южноамериканского государства Жаира Болсонару для отмены его визита в Россию. Об этом сообщает Valor Economico.

Встреча Болсонару с российским лидером Владимиром Путиным запланирована на следующую неделю.

Ранее газета Folha de S. Paulo со ссылкой на источники в МИД страны написала, что в США оказывается дипломатическое давление на Бразилию для того, чтобы добиться отмены запланированного на февраль визита президента Жаира Болсонару в Москву.

По версии издания, Вашингтон пытается изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. Как пишет Folha de S. Paulo, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита. Они указывают, что встреча может быть расценена как сигнал того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права».

Такая позиция Вашингтона была обозначена в ходе телефонного разговора главы госдепартамента Энтони Блинкена с бразильским коллегой Карлусом Франсой, заявили в газете. Разговор состоялся 30 января.

«США всегда применяют свое влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора (госсекретаря США Энтони) Блинкена с министром иностранных дел (Бразилии — ред.) Карлусом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — уточнил Моурау.

Политик добавил, что Путин, принимая у себя бразильского президента, «сможет продемонстрировать, что он не изолирован», и добавил, что «в этой борьбе правы все».

Также Моурау заявил, что покупка российских вооружений затруднена ввиду того, что страна обладает статусом основного союзника вне НАТО.