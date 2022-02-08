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США увидели возможности для улучшений в отношениях с Россией

США готовы обсуждать с Россией меры по повышению прозрачности военных учений

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Denis Balibouse/Reuters

Соединенные Штаты приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят в этом возможности для снижения связанных с ними рисков. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, слова которой приводит постпредство США при ОБСЕ.

«Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями», — сказала Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности.

По ее словам, Вашингтон уже предложил возможные пути модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитывает на продолжение этого процесса.

Политик также назвала ОБСЕ «важнейшей площадкой для обсуждения проблем, связанных с вооруженными силами, и предложений по повышению военной транспарентности, урегулированию конфликтов и укреплению доверия». Шерман заявила, что выполнение странами взятых на себя обязательств является лучшим способом предотвращения и разрешения конфликтов.

Ранее США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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Отношения России и США
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