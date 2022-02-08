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Зеленский на «ты» поблагодарил Макрона за поддержку Украины

Зеленский заявил о едином с Макроном взгляде на вызовы для Украины и Европы

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Президент Украины заявил, что у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном совпадают взгляды на вызовы для Украины и Европы. Об этом он сообщил на брифинге после переговоров с французским коллегой, передает ТАСС.

«Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом», — сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что угрозы, которые стоят перед Украиной и миром в целом, требуют единства и новых «проактивных подходов европейского лидерства».

По его словам, поддержка Украины со стороны западных партнеров является выигрышным ходом для всех стран Европейского союза.

«Спасибо тебе, что ты приехал поддержать меня, поддержать Украину», — сказал Зеленский.

Ранее Макрон после переговоров с Зеленским заявил, что Париж ставит целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины «в ближайшие недели».

До этого президент Франции заявил, что получил в ходе своих встреч с лидерами России и Украины заверения в приверженности обоих государств так называемым минским соглашениям. По его словам, президент России Владимир Путин пообещал не провоцировать эскалацию ситуации на Украине. Также Макрон подчеркнул, что переговоры с главами двух стран позволили добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе.

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