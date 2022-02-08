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Тимошенко назвала выполнение минских соглашений госизменой

Юлия Тимошенко сравнила выполнение минских соглашений с государственной изменой

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Gleb Garanich/Reuters

Украину пытаются всевозможными способами сподвигнуть к деэскалации в Донбассе при помощи выполнения минских соглашений, однако их реализация на практике сравнима с государственной изменой. Об этом заявила бывший премьер-министр республики и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает «Интерфакс».

По словам политика, действующее руководство страны не должно «даже думать» о том, чтобы соблюдать условие договоренностей, охарактеризовав их как позорные для страны. Тимошенко подчеркнула, что любой политик, который попытается имплементировать положения соглашений, рано или поздно будет искать политическое убежище в России.

«Украинцы этого никогда не допустят и не простят», — добавила она.

Депутат заключила, что восстановить территориальную целостность Украины можно лишь путем отката к положениям Будапештского меморандума от 1994 года. Тимошенко полагает, что Киев должен принудить всех его подписантов исполнить взятые на себя обязательства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что украинский лидер подтвердил готовность страны к исполнению так называемых минских соглашений.

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