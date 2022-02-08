Глава МИД ФРГ посетила заброшенное село на линии соприкосновения в Донбассе

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила линию соприкосновения в Донбассе во время своего визита на Украину. Она провела на фронте 40 минут, сообщает Spiegel.

Министр рассказала об «очень удручающих образах и чувствах» при посещении заброшенного села Широкино. «Вы можете почувствовать, что произошло здесь много лет назад, люди потеряли все, что у них было за один день», — сказала Бербок.

По ее словам, это место является свидетельством того, что в центре Европы идет война.

Ранее стало известно, что планировавшаяся ранее встреча главы МИД Германии Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отменилась.

Журналист CNN Джейк Таппер сообщил со ссылкой на источник, близкий к украинским властям, что визит немецкого министра иностранных дел Бербок на Украину не состоится из-за разногласий Киева и Берлина по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

Бербок объяснила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.