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Путин и Токаев встретятся в Москве

«Коммерсант»: Путин и Токаев встретятся 10-11 февраля

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Официальный сайт президента Казахстана/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Нур-Султане и Москве.

Предварительно, казахстанский глава прибудет в РФ 10-11 февраля. В Москве Токаев примет участие в переговорах с Путиным.

Визит Токаева является плановым, уточняют источники. В настоящий момент неизвестно, какие темы планируют обсуждать президенты России и Казахстана.

Официального подтверждения будущей встречи Путина и Токаева сейчас нет. По предварительным сведениям, после окончания переговоров Токаев направится в Казань.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжительные переговоры Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Также Токаев назначил нового главу своей администрации. С марта 2019 года, Мурат Нуртлеу являлся помощником президента Казахстана.

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