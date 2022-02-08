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На Украине заявили о «паническом и животном страхе» властей

Бывший нардеп Украины Петренко заявил, что власти страны пытаются ввести цензуру

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РИА «Новости»

Власти Украины предпринимают попытки ввести цензуру и закрыть оппозиционные телеканалы из-за возможности досрочных парламентских и президентских выборов, заявил бывший народный депутат страны Олег Петренко. Об этом он сказал в беседе с телеканалом «НАШ».

«Идет массированная зачистка информационного пространства — и телевизионного, и Telegram, и других соцсетей, готовя в будущем возможные досрочные президентские или парламентские выборы. Они создавали в 197 округе Черкасской области — полный произвол, в том числе и в информационном пространстве. Шансов у них нет», — заявил Петренко.

Он также выразил мнение, что офис украинского президента испытывает «панический, животный страх нести ответственность после проигрыша выборов за все то, что они делали с нашей страной».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда украинских телеканалов продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры.

В конце прошлого года украинский лидер подписал указ о санкциях против нескольких компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший Незалежный». Ограничительные меры затрагивают юридические лица ООО «Медиа Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір».

2 февраля 2021 года Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ». После этого закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости» и открыли телеканал «Перший Незалежный».

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