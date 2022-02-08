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В России зафиксировали рост уровня удаленной работы

SuperJob: более половины российских компаний перевели сотрудников на удаленку

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Онлайн-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob зафиксировал в России стремительный рост доли компаний, отправивших работников на удаленку. Результаты исследования оказались в распоряжении РБК.

Как выяснили специалисты SuperJob, 51% компаний перевели сотрудников на удаленную работу. При этом 40% работодателей отправили трудиться из дома более 30% персонала.

Этот показатель значительно вырос за две-три недели. Так, в январе уровень удаленной работы не превышал 31%.

Однако текущий уровень уступает рекорду, установленному в мае 2020 года, когда о переводе работников на удаленку сообщили 59% компаний.

Ранее аналитики из рекрутингового сервиса «Работа.ру»

» target=«_blank»>назвали самые высокооплачиваемые вакансии с возможностью работать удаленно, представленные в феврале.

Лидирует в списке должность руководителя отдела тестирования — на ней готовы платить до 250 тыс. рублей. Соискателю необходимо техническое образование, профильные компетенции, а также опыт руководства отделом от двух лет. Еще одна высокооплачиваемая вакансия — главы отдела охраны труда. На этой должности предлагают 200 тысяч рублей. Мидл-разработчик на бэкэнд с опытом работы от двух лет может работать удаленно и получать от 150 тысяч рублей ежемесячно, заявили аналитики.

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