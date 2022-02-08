В России зафиксировали рост уровня удаленной работы

Онлайн-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob зафиксировал в России стремительный рост доли компаний, отправивших работников на удаленку. Результаты исследования оказались в распоряжении РБК.

Как выяснили специалисты SuperJob, 51% компаний перевели сотрудников на удаленную работу. При этом 40% работодателей отправили трудиться из дома более 30% персонала.

Этот показатель значительно вырос за две-три недели. Так, в январе уровень удаленной работы не превышал 31%.

Однако текущий уровень уступает рекорду, установленному в мае 2020 года, когда о переводе работников на удаленку сообщили 59% компаний.

Ранее аналитики из рекрутингового сервиса «Работа.ру»