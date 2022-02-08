Байден рассказал, что ждет «Северный поток — 2» в случае вторжения на Украину

Президент США Джо Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал, какие меры будут предприняты против «Северного потока — 2» в случае вторжения России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Россия вторгнется - это означает, что танки и войска пересекают границу Украины — «Северного потока 2» больше не будет. Мы положим ему конец. Обещаю, мы сможем это сделать», — сказал американский лидер.

Ранее Шольц оценил в интервью Washington Post переговоры между Россией и США по деэскалации напряженности на российско-украинской границе. ФРГ и Соединенные Штаты многое сделали, чтобы убедить Россию в том, что за агрессию в отношении Украины придется дорого заплатить.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины и других стран, ранее входивших в состав СССР.

26 января США и НАТО передали России письменные ответы на предложение Кремля. Американский госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».