Боррель рассказал об инструментах для «болезненных» санкций против РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения «болезненных» для России санкций, но надеется их избежать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель подчеркнул, что у ЕС существует определенный набор инструментов в сферах экономики, торговли и финансов, которые могут быть задействованы и приведут к серьезным последствиям для экономики России.

«Когда мы говорим о санкциях, то речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях. Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Это сдерживание — часть дипломатических переговоров… Говорить о том, каковы будут последствия агрессии против Украины – наш долг. Будет хорошо, если это не произойдет», — рассказал Боррель.

Он подчеркнул, что в ЕС постараются сделать все возможное в дипломатии, чтобы предотвратить такую ситуацию.

Ранее Боррель в своем блоге написал, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС.

По его словам, РФ сделала больше, чем сделал Евросоюз для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.