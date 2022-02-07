Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Полиция Джорджии приняла выброшенную куклу за тело девушки 22:59
Названа «стратегическая» карта Путина в отношениях с США 22:53
Генштаб России подписал соглашение с ВсКО о привлечении казаков... 22:47
Лыжник Спицов ответил на вопрос норвежского журналиста о допинге 22:43
Страны G7 обсудят антироссийские санкции 22:29
Большунов не дал потрогать Губерниеву золотую олимпийскую медаль 22:28
Врач перечислил признаки повторного заражения «омикроном» 22:24
Джикия: если бы я и Левандовски играли один на один, то я бы не приехал 22:11
Директор гимназии прокомментировала увольнение учителя за чтение Хармса 22:07
Зампостпреда России при ООН Полянский: некоторые санкции СБ ООН утратили свою... 22:05

Боррель рассказал об инструментах для «болезненных» санкций против РФ

Боррель: ЕС обладает инструментами для введения «болезненных» санкций против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения «болезненных» для России санкций, но надеется их избежать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель подчеркнул, что у ЕС существует определенный набор инструментов в сферах экономики, торговли и финансов, которые могут быть задействованы и приведут к серьезным последствиям для экономики России.

«Когда мы говорим о санкциях, то речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях. Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Это сдерживание — часть дипломатических переговоров… Говорить о том, каковы будут последствия агрессии против Украины – наш долг. Будет хорошо, если это не произойдет», — рассказал Боррель.

Он подчеркнул, что в ЕС постараются сделать все возможное в дипломатии, чтобы предотвратить такую ситуацию.

Ранее Боррель в своем блоге написал, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС.

По его словам, РФ сделала больше, чем сделал Евросоюз для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть