Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле отреагировали на промежуточное первое место России по количеству... 21:31
США предупредили о скором «ошеломляющем» ударе от природы 21:30
В США объяснили, почему Россия не вторгается на Украину 21:24
Госсекретарь США объяснил, когда Украина будет готова признать особый статус Донбасса 21:14
Россиянам перечислили тревожные проявления постковидного синдрома 21:06
Спортивный директор «Аякса» Овермарс отправлял интимные фотографии сотрудницам... 21:05
В Кремле оценили размещение под Харьковом комплексов THAAD 20:52
В Госдепе заявили, что США работают с союзниками ради увеличения военной помощи... 20:43
Постпред РФ при ООН Небензя заразился коронавирусом 20:35
Журова об игре сборных Канады и России в масках: это, несомненно, глупость 20:35

Стало известно об издевательствах над сотрудниками в Белом доме

Главный научный советник Белого дома Ландер унижал и издевался над своими подчиненными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Главный научный советник президента Джо Байдена Эрик Ландер унижал своих подчиненных и издевался над ними, нарушая политику Белого дома. Об этом сообщает Politico на ссылкой на недавно завершенное внутреннее расследование Белого дома.

В ходе двухмесячного расследования были обнаружены «достоверные доказательства» того, что Ландер, которого Белый дом называет ключевым игроком в борьбе с пандемией, издевался над своим тогдашним главным юрисконсультом Рэйчел Уоллес.

Также несколько женщин пожаловались, что он «говорил с ними в унизительной или резкой форме перед другими сотрудниками».

В офисе, насчитывающем примерно 140 человек, 14 нынешних и бывших сотрудников, которые работали под руководством Ландера, поделились схожими описаниями токсичной рабочей среды, где, по их словам, главный советник часто унижал и увольнял подчиненных. Девять из нынешних и бывших сотрудников сказали, что Ландер кричал и иногда заставлял людей чувствовать себя униженными перед своими коллегами.

В 2020 году отдел американского Белого дома, который занимается организацией дипломатических приемов и следит за соблюдением протокола, оказался в центре скандала в связи с поведением его бывшего руководителя и реакцией на жалобы нового главы.

Шон Лоулер допускал «насилие на рабочем месте», а его преемница Кэм Хендерсон и ее заместительница Мэри-Кейт Фишер умолчали об этом, что названо в отчете «нарушением политики департамента».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть