Стало известно об издевательствах над сотрудниками в Белом доме

Главный научный советник президента Джо Байдена Эрик Ландер унижал своих подчиненных и издевался над ними, нарушая политику Белого дома. Об этом сообщает Politico на ссылкой на недавно завершенное внутреннее расследование Белого дома.

В ходе двухмесячного расследования были обнаружены «достоверные доказательства» того, что Ландер, которого Белый дом называет ключевым игроком в борьбе с пандемией, издевался над своим тогдашним главным юрисконсультом Рэйчел Уоллес.

Также несколько женщин пожаловались, что он «говорил с ними в унизительной или резкой форме перед другими сотрудниками».

В офисе, насчитывающем примерно 140 человек, 14 нынешних и бывших сотрудников, которые работали под руководством Ландера, поделились схожими описаниями токсичной рабочей среды, где, по их словам, главный советник часто унижал и увольнял подчиненных. Девять из нынешних и бывших сотрудников сказали, что Ландер кричал и иногда заставлял людей чувствовать себя униженными перед своими коллегами.

В 2020 году отдел американского Белого дома, который занимается организацией дипломатических приемов и следит за соблюдением протокола, оказался в центре скандала в связи с поведением его бывшего руководителя и реакцией на жалобы нового главы.

Шон Лоулер допускал «насилие на рабочем месте», а его преемница Кэм Хендерсон и ее заместительница Мэри-Кейт Фишер умолчали об этом, что названо в отчете «нарушением политики департамента».