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Глава МИД ФРГ пояснила отмену встречи с Зеленским

Глава МИД ФРГ Бербок, комментируя отмену встречи с Зеленским, заявила, что они не являются самоцелью

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Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пояснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Встречи не являются самоцелью… Но есть тесное общее согласование», — рассказала Бербок.

Она подчеркнула, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с президентом страны Владимиром Зеленским не состоится из-за насыщенного графика главы государства, это не политический сигнал.

До этого стало известно, что планировавшаяся ранее встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отменилась.

Вместо этого министр иностранных дел ФРГ проведет встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. О готовящейся встрече Бербок с Зеленским ранее сообщала представитель МИД ФРГ.

В январе Зеленский и Бербок обсудили ситуацию вокруг Украины и выразили надежду на то, что в скором времени удастся организовать саммит в «нормандском формате».

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