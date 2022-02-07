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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине объявили набор в партизаны для борьбы со спецслужбами России

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РИА «Новости»

В украинской Виннице организация «Честь нации» объявила набор в партизаны для борьбы с российскими спецслужбами. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, потому что видим, что в этом действительно есть потребность», — говорится в заявлении. Одной из его целей называется укрепление позиций, в том числе «в борьбе с российскими спецслужбами».

Известно, что руководитель «Чести нации» — бывший кандидат в Верховную раду Вадим Кудияров, который близок к ультрас и партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали. Агентство Bloomberg на днях и вовсе выпустило новость с заголовком о якобы уже начавшемся «вторжении» России, но позднее в редакции признали ошибку и удалили этот материал.

Ранее сообщалось, что в случае «вторжения» России украинские военные получат от США ПЗРК Stinger. Как считают в Белом доме, это поможет им сбивать российские БПЛА и самолеты.

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