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В МИД заявили о планах добиться от США полноценного обсуждения гарантий безопасности

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия рассчитывает добиться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном сюжетов или опций на свой вкус. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью РИА «Новости».

По его словам, насущность обсуждения данного вопроса «подвинула» на второй план несколько тем «стратегической повестки дня».

«Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто», — сказал дипломат.

Он добавил, что по мере необходимости сторон могут договориться о «переформатировании, включая создание новых рабочих групп».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил, что российские озабоченности оказались проигнорированы.

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Отношения России и США
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