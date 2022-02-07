В МИД заявили о планах добиться от США полноценного обсуждения гарантий безопасности

Россия рассчитывает добиться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном сюжетов или опций на свой вкус. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью РИА «Новости».

По его словам, насущность обсуждения данного вопроса «подвинула» на второй план несколько тем «стратегической повестки дня».

«Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто», — сказал дипломат.

Он добавил, что по мере необходимости сторон могут договориться о «переформатировании, включая создание новых рабочих групп».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил, что российские озабоченности оказались проигнорированы.