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Захарова: в Британии просто делают заявления без доказательств и идут дальше

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заявления МИД Великобритании о том, что Россия надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, а спецслужбы РФ связаны с бывшими украинскими политиками, являются фейками. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Просто используется такое вводное слово — «у нас есть информация». Ну и любимое --«хайли лайкли». Каких-либо свидетельств, доказательств в обоснование своих, как выяснилось, голословных обвинений и пропагандистских фейков МИД Британии так и не привело. А они никогда не приводят. Они просто делают заявления и идут дальше», — сказала дипломат.

Захарова также напомнила, что все эти фейки продержались всего несколько часов, но внесли «свою лепту в нагнетание антироссийской истерики».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала достоверными утверждения США о якобы готовящейся провокации России в отношении Украины. Лиз Трасс добавила, что Великобритания с союзниками «продолжат изобличать российские уловки и пропаганду и называть вещи своими именами». Глава ведомства заключила, что единственный возможный вариант действий для России – деэскалация.

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