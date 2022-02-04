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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Во Франции объяснили цель поездки Макрона в Москву и Киев

Во Франции заявили, что визит Макрона в Москву и Киев внесет вклад в деэскалацию ситуации

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Reuters/РИА «Новости»

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев станет продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Слова Атталя приводит ТАСС.

«Мы отмечаем серьезные подвижки в последние недели, о чем в том числе свидетельствует очень важная встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая состоялась больше десяти дней назад в Париже», — отметил он.

По словам представителя французского правительства, переговоры советников от России, Франции, Германии и Украины позволили напомнить о важности соблюдения режима прекращения огня, а также об обязательствах по деэскалации.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующей день отправится на Украину.

3 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Франции. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. Российский лидер в ходе беседы привлек внимание французского коллеги к провокационным заявлениям и действиям Киева. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.

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