В Великобритании опасаются, что Россия ищет предлог для нападения на Украину

Руководство Великобритании с «высокой степенью уверенности» считает, что Россия планирует создать предлог для нападения на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

«Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину», — рассказал представитель премьера.

Ранее в Пентагоне заявили, что располагают данными о том, что Россия планирует «сфабриковать предлог для вторжения на Украину» с помощью фейкового видео.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби, Россия подготовит пропагандистское видео, которое продемонстрирует сцены «постановочного ложного взрыва с трупами, актерами, изображающими скорбящих, и изображения разрушенных локаций и боевой техники». Как заявил «высокопоставленный представитель американской администрации», уточняет CNN, в США считают, что Россия уже завербовала актеров, которые будут причастны к фальшивой атаке со стороны Украины. Он также сообщил, что видео может включать в себя изображения беспилотников Bayraktar в качестве причастности к атаке НАТО.