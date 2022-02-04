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Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верхняя палата Польши (Сенат) единогласно приняла резолюцию о поддержке Украины, сообщает портал Wnp.pl.

За документ проголосовали 92 сенатора.

«Сегодня, когда Украина стоит перед смертельной угрозой — угрозой очередного вторжения, особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши», — отмечено в резолюции.

Парламентарии подчеркнули также, что эскалация на украинской границе силами России («огромной армией с танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией») может стать причиной «крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны». Но, вместе с тем, они считают, что диалог с Россией возможен.

«Однако он не может проходить в ситуации военного шантажа, подрыва принципа нерушимости границ в Европе и гибридных атак на демократические институты. Условием этого диалога является отвод российских войск от границы с Украиной», — сказано в документе.

Ранее в польском МИД сообщили, что прибытие дополнительных сил США в страну ожидается в течение нескольких недель.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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