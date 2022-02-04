Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глава МИД Белоруссии Макей назвал смехотворными заявления об агрессии против Украины 17:19
На белорусского оппозиционера Латушко завели дело о коррупции 17:18
Ученые выяснили, какие цвета привлекают комаров 17:13
Бориса Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19 17:10
Хоккеисты «Вашингтона» перед матчем исполнили ритуал с импровизированным... 17:03
В Роспотребнадзоре заявили о замедлении распространения «омикрона» в России 17:02
Новые бомбардировщики Ту-160М передадут Минобороны для испытаний до конца года 17:02
Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины 17:01
Во Франции объяснили цель поездки Макрона в Москву и Киев 16:55
Бузова рассказала, что ей не нравится в своей внешности 16:55

В Великобритании уверены насчет желания России создать предлог для «вторжения» на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Hannah McKay/Reuters

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассказал журналистам, что кабмин уверен в том, что Россия стремится «создать предлог» для «вторжения» на территорию Украины, сообщает Reuters.

«Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину», — сказал представитель премьера.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что украинцы в несколько раз чаще начали выводить свои накопления в другие страны на фоне новостей в СМИ о том, что Россия якобы готовится к «вторжению» на территорию страны.

На Украине заявляли о готовности к переговорам с Россией в любом формате.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть