В Великобритании уверены насчет желания России создать предлог для «вторжения» на Украину

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассказал журналистам, что кабмин уверен в том, что Россия стремится «создать предлог» для «вторжения» на территорию Украины, сообщает Reuters.

«Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину», — сказал представитель премьера.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что украинцы в несколько раз чаще начали выводить свои накопления в другие страны на фоне новостей в СМИ о том, что Россия якобы готовится к «вторжению» на территорию страны.

На Украине заявляли о готовности к переговорам с Россией в любом формате.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.