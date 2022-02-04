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Генсек НАТО Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен на пост главы Центрального банка Норвегии. Об этом сообщила телекомпания Эе-эр-ко со ссылкой на решение правительства страны.

В конце 2021 года Столтенберг заявил, что очень надеется возглавить ЦБ Норвегии, однако не сумеет это сделать до тех пор, пока не истечет его мандат в Североатлантическом альянсе.

По данным норвежских СМИ, большинство партий в парламенте Норвегии не поддерживали кандидатуру Столтенберга на указанную должность. В кабмине беспокоились о том, что глава НАТО сможет быть достаточно независимым в этой роли, поскольку раньше он был лидером правящей Рабочей партии.

Всего на пост нового главы Центрального банка Норвегии подавали заявки 22 человека.

Йенс Столтенберг в периоды с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год занимал пост премьер-министра Норвегии. 1 октября 2014 года он возглавил НАТО. Его мандат на этом посту дважды продлевался, он пробудет в статусе генсека альянса до 30 сентября 2022 года.

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