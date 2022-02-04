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В Госдепе США заявили о желании обсуждать с РФ трактовку принципа неделимости безопасности

Нуланд: США хотят обсуждать с Россией трактовку принципа неделимости безопасности

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Gleb Garanich/Reuters

США верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами. Об этом в интервью ТАСС заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», — сказала она.

Так Нуланд ответила на вопрос о том, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств и считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации.

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили главным образом гарантии по безопасности, ответ на которые ранее получил МИД России, а также возможные встречи глав государств.

После переговоров с Блинкеном глава российского внешнеполитического ведомства Лавров подтвердил свой тезис о том, что недопустимо укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И этот принцип, по его словам, западные страны стараются не вспоминать.

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