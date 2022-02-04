МИД Великобритании выразил доверие данным США о возможной провокации России на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала достоверными утверждения США о якобы готовящейся провокации России в отношении Украины. Об этом пишет ТАСС на распространенное заявление главы ведомства.

«Это очевидное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии и тайной активности России по дестабилизации Украины. Такое воинственное намерение в отношении суверенной демократической страны полностью неприемлемо, мы это всячески осуждаем», — говорится в сообщении. Лиз Трасс добавила, что Великобритания с союзниками «продолжат изобличать российские уловки и пропаганду и называть вещи своими именами». Глава ведомства заключила, что единственный возможный вариант действий для России – деэскалация.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских военных на мирных жителей на российской территории или непризнанных республик Донбасса. В дальнейшем Москва якобы планировала использовать видеозапись как предлог для вторжения на Украину.

1 февраля на заседании Совбеза ООН произошла «острейшая пикировка» между постпредами России и США, сообщают СМИ. Василий Небензя возмутился из-за слов Линды Томас-Гринфилд о попытках России выставить Украину и Запад агрессорами. Российский представитель также назвал украинские власти «форменными нацистами». Накануне заседание Совбеза по поводу Украины покинул постпред РФ, а его зам назвал происходящее «мегафонной дипломатией».