Турция вновь предложила провести встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил провести встречу лидеров Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С радостью готовы провести встречу лидеров [России и Украины] либо же организовать технические переговоры между сторонами. Мы готовы приложить всевозможные усилия для снижения напряженности в регионе Черного моря», — сказал турецкий лидер.

Он также убежден, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений.

Ранее Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». В ближайшие несколько недель турецкий лидер также сам посетит Украину для встречи с Зеленским. Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно.