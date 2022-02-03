Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин счел необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым делам 19:44
Хоккеист Кузнецов: в Вашингтоне никого из хоккеистов кроме Овечкина не узнают 19:39
В ВОЗ рассказали о распространении нового подвида «омикрона» 19:38
Польша не хочет заключать долгосрочный контракт с «Газпромом» 19:34
Суд отправил под домашний арест инспектора ДПС, сломавшего руку девушке-оперу 19:23
США обвинили террористов в гибели детей при ликвидации главаря ИГИЛ*... 19:17
На Украине расширят производство турецких беспилотников 19:15
Траньков — о ковиде в Пекине: каждый день — как с тарзанки... 19:13
Грабителя, влюбившего в себя женщин, арестовали полицейские 19:11
В Подмосковье горит мебельная фабрика 19:11

Турция вновь предложила провести встречу Путина и Зеленского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил провести встречу лидеров Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С радостью готовы провести встречу лидеров [России и Украины] либо же организовать технические переговоры между сторонами. Мы готовы приложить всевозможные усилия для снижения напряженности в регионе Черного моря», — сказал турецкий лидер.

Он также убежден, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений.

Ранее Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». В ближайшие несколько недель турецкий лидер также сам посетит Украину для встречи с Зеленским. Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть