Посол РФ в Британии сравнил реакцию Лондона и Вашингтона на «российскую агрессию»

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в эфире «Первого канала», что Великобритания расценивает ситуацию вокруг «вторжения» России на Украину более взвешенно, чем партнеры в США.

«Наоборот, здесь ситуация оценивается, скорее, более взвешенно, хотя острые алармистские заявления звучат довольно часто - как бы не было войны. Эти настроения присутствуют, но это не подталкивание, я бы так не сказал», — заявил дипломат.

Ранее Келин заявил, что Великобритания поставляет Украине списанные вооружения. Он также выразил мнение, что угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения стран, несмотря на заверения британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США готово внести в санкционные списки представителей российских элит и членов их семей в случае агрессии России в отношении Украины. При этом она отметила, что, по мнению Вашингтона, санкции «могут быть эффективным инструментом сдерживания».