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Эрдоган обратился к караулу в Киеве словами «Слава Украине»

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Президент Турции в ходе официального визита в Киев по традиции местных властей обменялся приветствием с военным караулом, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

На опубликованных кадрах видно, как Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский выходят из Мариинского дворца в Киеве, где их встречает почетный караул. После чего президент Турции обращается к военным с приветствием: «Слава Украине!». Почетный караул в ответ скандирует: «Героям слава!»

Данное приветствие использовалось украинскими националистами в годы Второй мировой войны, после переворота 2014 года оно используется на Украине в качестве патриотического, в 2018 году стало официальным приветствием в армии и полиции страны.

Ранее сообщалось, что Эдоган прилетел в Киев, где у него запланирована встреча с Зеленским. Отмечается, что в ходе его визита Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, а также о строительстве завода Bayraktar по производству беспилотников.

После переговоров под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание стратегического совета высокого уровня Украины и Турции.

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