El Pais: Украина поддерживает план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с РФ

Власти Украины поддерживают план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

В публикации издания говорится, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на видеоконференции 2 февраля, что правительство страны не выступает против ответов, направленных на предложения России по гарантиям безопасности.

«Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти», — сказал украинский дипломат.

По его словам, у Украины и ее партнеров, в том числе у США, нет разногласий в оценке рисков эскалации со стороны России.

«Тональность наших посланий может звучать по-разному, но реальная оценка одна: все возможно, и мы должны готовиться к каждому возможному сценарию», — подчеркнул Кулеба, добавив, что Киев нуждается в дополнительном вооружении для поддержки «дипломатических усилий».

По его словам, провал США и НАТО на Украине покажет всему миру, что Запад не силах защитить свои фундаментальные принципы и себя.

Накануне газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете материала.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.