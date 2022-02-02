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Талибан* впервые назначил женщину на руководящий пост после захвата власти

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Wali Sabawoon/AP

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) впервые после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года назначило на руководящие должности в Кабуле женщин. Они будут возглавлять роддом и гинекологическую клинику соответственно. Об этом в своем Твитере сообщил спикер группировки Забихулла Муджахид.

Доктор Ариан назначили директором гинекологической клиники Шахра Ара. Малалай Рахим стала директором специального роддома в Кабуле.

Неделю назад делегация «Талибана» провела в Норвегии переговоры с западными чиновниками. Сообщалось, что от талибов потребовали улучшить права женщин, чтобы получить международную финансовую помощь.

Певица Ариана Саид, которую называли главной поп-звездой Афганистана, ранее выступила перед депутатами Европарламента во французском Страсбурге.

После прихода к власти в Афганистане представители «Талибана» ввели ряд ограничений в отношении женщин. Так, они ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него создали министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Также талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве афганских провинций, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин. Также стало известно, что талибы запретили лечить женщин без сопровождения мужчин.

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