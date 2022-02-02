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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Президент Хорватии обвинил Британию в разжигании российско-украинского конфликта

Президент Хорватии Миланович: Великобритания подталкивают Украину к конфликту с Россией

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Reuters

Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Россией. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его слова приводит РИА «Новости».

«Украина не станет счастливой, если будет слушать нынешний Лондон, их втягивают в очень опасную авантюру. Президент (Украины Владимир — Прим. ред.) Зеленский это понял, и все, что слышу в последние дни из Киева, — весьма разумно и ответственно по отношению к собственной стране», — сказал Миланович и иронично предложил Британии отправить еще тысячу военных в Эстонию.

По словам президента Хорватии, Киев вводят в заблуждение, безответственно подстрекают, и «держат заложником отношений Лондона, который стал силой второго порядка, и Вашингтона». При этом Миланович отметил, что Украина находится в стагнации и «не приближается» к вступлению в Евросоюз.

»<...> В этом смысле я друг Украины. Но не в том смысле, что страну, которая слаба и в тысячу раз слабее РФ в военном смысле, вообще держат в иллюзии, что все можно решить пятью самолетами с оружием. Не хочу, чтобы погиб ни один украинец, ни один русский и ни один хорват — нет шанса», — отметил хорватский лидер.

Миланович также подчеркнул, что в нынешней ситуации не может быть стабильности как в Европе, так и на Западе в целом без России.

Накануне британский премьер Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что Москва совершит огромную стратегическую ошибку, напав на Украину. В ходе переговоров в Киеве Джонсон и Зеленский договорились, что будут сотрудничать и поддерживать стратегический диалог. Глава правительства Великобритании также заявил, что украинцы будут сражаться с русскими до последней капли крови. Подробности читайте в материале «Газеты.RU».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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