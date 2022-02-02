Источник подтвердил подлинность обнародованного СМИ ответа США и НАТО на предложения РФ

Дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в испанской газете El Pais ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да», — сказал источник, отвечая на вопрос о подлинности документа.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.