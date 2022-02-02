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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США рассказали об отличии риторики Вашингтона и Киева об эскалации на Украине

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд признала, что риторика Вашингтона об эскалации на Украине отличается

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд признала, что посыл и риторика Вашингтона о якобы готовящейся Россией в отношении Украины эскалации отличается от риторики киевских властей. Об этом она сказала в беседе с телеканалом MSNBC.

Так, ведущий спросил у дипломата, подрывает ли нерешительность Украины «по поводу этого всего», продемонстрированная на пятничной пресс-конференции президента страны Владимира Зеленского, ответ союзников.

Как пояснила Томас-Гринфилд, она не может говорить за украинского лидера.

«Что я могу сказать, так это то, что у нас были интенсивные дискуссии с украинским правительством, с президентом Зеленским, с министром иностранных дел», — отметила она.

Она также указала, что провела в Нью-Йорке встречу с постпредом Украины, который ранее присутствовал «на нашем заседании».

«Наш посыл другой, наша риторика немного другая, но то, что мы видим на границе, – на этот счет споров нет», — заключила Томас-Гринфилд.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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