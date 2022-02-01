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Джонсон подтвердил, что рассчитывает 2 февраля провести телефонный разговор с Путиным

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РИА «Новости»/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что надеется в среду провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я поговорю с ним завтра», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос журналиста по поводу беседы с российским лидером, которая, как рассчитывали на Даунинг-стрит, должна была состояться 31 января.

В публикации отмечается, что телефонный разговор был перенесен из-за того, то премьер Великобритании несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах.

Ранее «теневой» министр иностранных дел от партии лейбористов Дэвид Лэмми рассказал, что премьер Великобритании Борис Джонсон упустил «жизненно важную дипломатическую возможность», отложив переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине», — уточняется в публикации Лэмми.

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