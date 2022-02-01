Путин оценил возможность вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Украина вступит в Североатлантический альянс и начнет атаку на Крым, то РФ придется воевать с НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, - и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — рассказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Украина, создавая угрозы для России, создает их в первую очередь для себя. По его словам, Украина утверждает, что хочет выполнять минские соглашения, но все время ставит в вину России, что она якобы их не выполняет.

Ранее Путин заявил, что США в своем ответе по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные пункты предложений России.

По его словам, НАТО ссылается на право стран на свободный выбор союзов, но при этом пытается укрепить чью-то безопасность «за счет других».