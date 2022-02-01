В Еврокомиссии признали опасность для Европы санкций против России

Заместитель главы Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что санкции против России будут иметь последствия для Европы, сообщает Reuters.

«Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае дальнейшей агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжелые последствия. Понятно, что если прибегать к массивным санкциям, они также повлияют на экономику ЕС. <...> Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе», — считает Домбровскис.

Ранее депутат Европарламента от Германии прокомментировал заявление Европейского союза о новых санкциях против России.

Гуннар Бек заявил, что немецкое правительство готово пожертвовать национальными интересами Германии ради «прав человека и политкорректных амбиций».