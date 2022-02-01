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В МИД раскрыли темы телефонных переговоров Лаврова и Блинкена

МИД: Лавров объявит Блинкену о реакции на ответ США по гарантиям безопасности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

В ходе телефонных переговоров, глава МИД России Сергей Лавров объявит государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену о реакции на ответ США по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

«Основная тема — реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ», — заявили в МИД.

Ранее в МИД не подтвердили передачу ответа на предложения США по гарантиям безопасности.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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