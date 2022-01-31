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Евродепутат от ФРГ прокомментировал заявление ЕС о новый санкциях против РФ

Евродепутат Бек: правительство ФРГ готово пожертвовать нацинтересами ради прав человека

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Reuters

Немецкий европарламентарий Гуннар Бек прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что альянс работает над новыми санкциями против РФ, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Бек подчеркнул, что «немецкое правительство всегда готово пожертвовать национальными интересами Германии ради прав человека и политкорректных амбиций».

«Ясно, что немецкое правительство ужасно боится возмездия со стороны России. Однако любое немецкое правительство всегда готово пожертвовать национальными интересами Германии ради прав человека и политкорректных амбиций. По двум причинам: во-первых, Германия никогда не была по-настоящему суверенной страной со времен Второй мировой войны. Во-вторых, немецкие политики сами являются одними из главных архитекторов западной внешней политики, основанной на морализаторстве», — заявил Бек.

По его словам, пока Евросоюз не дает конкретики по поводу вероятных мер против Москвы. При этом санкции, скорее всего, будут введены и направлены против энергетической сферы России.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством.

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