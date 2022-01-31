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Посол Украины поставил ультиматум главе комитета бундестага из-за отказа во встрече

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Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил в Twitter позицию немецких властей по предоставлению оружия Киеву из-за отказа главы комитета бундестага по международной политике, социал-демократа Михаэля Рота организовать встречу с ним и поставил ему ультиматум.

«Дорогие немецкие партнеры! Мы знаем, что вы не удивлены, потому что Украина продолжает открыто и публично требовать от Берлина поставок защитных вооружений для предотвращения новой войны с Россией. Вы предпочитаете избавиться от этого вопроса за закрытым дверями. Простите, но эта «культура диалога» осталась в прошлом», — написал дипломат.

Поделившись публикацией Рота, Мельник напомнил, что ранее просил о встрече, но Рот ответил, что такое «в настоящее время невозможно». Он подчеркнул, что на Украине знают о недовольстве Рота критикой Киева в отношении «сомнительной блокады» оружейных поставок. Он подчеркнул, что пока сложившуюся ситуацию на обсудят с послом, Рот будет узнавать об украинской позиции из СМИ Германии.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие.

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