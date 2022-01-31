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Трутнев сообщил о жалобах на сдерживание передачи «дальневосточных гектаров»

Трутнев предложил вынести распределение «дальневосточных гектаров» на федеральный уровень

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в ряде муниципалитетов Приморья искусственно затягивают процедуру оформления «дальневосточных гектаров» в собственность, передает РИА «Новости».

По его словам, в некоторых муниципалитетах даже изымают эти участки, пользуясь тем, что сроки рассмотрения переходят установленную законом планку в 5 лет.

«Такие действия чиновников дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать», — сказал Трутнев.

Полпред поручил главному федеральному инспектору по Приморскому краю Сергею Грызихину разобраться по каждому инциденту, а в случаях, когда чиновников уличат в корыстном умысле, довести дела до уголовного преследования. Кроме того, Трутнев попросил главу Приморья Олега Кожемяко провести соответствующий анализ деятельности муниципалитетов. По его словам, «гнать поганой метлой» недобросовестных исполнителей закона.

Полпред также предложил вынести на федеральный уровень рассмотрение процедуры выдачи «дальневосточных гектаров».

«Если есть законодательная возможность забрать функцию утверждения решения у муниципалитетов на федеральный уровень, то мы это сделаем», — сказал Трутнев, уточнив, что можно будет создать комиссию, которая будет рассматривать поступившие заявления, и до ее утверждения решения по изъятию участков не будут вступать в силу.

В августе прошлого года программа «Дальневосточный гектар» распространилась на новые регионы. Так, желающим дали право оформлять бесплатный гектар земли в пользование в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, ряде районов Архангельской области, а также республиках Карелия и Коми.

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