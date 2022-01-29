Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стремоус выиграла пасьют на ЧЕ, Куклина финишировала пятой 17:48
Кафельников: поддержу фанатов и не буду делать Fan ID 17:44
Токаев высказался об условиях Кремля для отправки сил ОДКБ 17:38
В Пятигорске горит хладокомбинат, жителей прилегающих домов эвакуировали 17:35
Токаев назвал беспорядки в стране спланированной профессионалами операцией 17:26
В США найдены артефакты с погибшего шаттла Challenger, предназначенные Рейгану 17:05
В РПЦ высказались о смертной казни для педофилов 17:05
Майор пристреливал оружие в лесу под Тюменью и ранил человека 16:59
Мясников рассказал о необычном продукте, помогающем в борьбе с COVID-19 16:50
Вирусолог назвал новый симптом заражения «омикроном» 16:47

Белоруссия расширила продовольственное эмбарго

Белоруссия распространила продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн

close
100%
Global Look Press

Правительство Белоруссии включило Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Белорусские власти объяснили, что решение было принято «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь».

С 1 января страна ввела продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые ввели против нее санкции. Ограничения стали ответом на пятый санкционный пакет Евросоюза и санкционные списки США и Великобритании. Западные государства применили ограничительные меры против организаций и лиц, которых якобы обвиняют в организации миграционного кризиса либо поддержке политических репрессий.

Запрет коснулся импорта из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии. Только за десять месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из этих стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн.

Страна ввела ограничения на ввоз мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и молочной продукции (с некоторыми исключениями), овощей, кроме предназначенных для посева, фруктов и орехов, колбас и аналогичных продуктов, кондитерских изделий, соли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть