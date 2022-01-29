Белоруссия расширила продовольственное эмбарго

Правительство Белоруссии включило Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Белорусские власти объяснили, что решение было принято «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь».

С 1 января страна ввела продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые ввели против нее санкции. Ограничения стали ответом на пятый санкционный пакет Евросоюза и санкционные списки США и Великобритании. Западные государства применили ограничительные меры против организаций и лиц, которых якобы обвиняют в организации миграционного кризиса либо поддержке политических репрессий.

Запрет коснулся импорта из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии. Только за десять месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из этих стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн.

Страна ввела ограничения на ввоз мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и молочной продукции (с некоторыми исключениями), овощей, кроме предназначенных для посева, фруктов и орехов, колбас и аналогичных продуктов, кондитерских изделий, соли.